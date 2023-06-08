Крупные российские банки улучшили доходность по вкладам в юанях

Максимальная ставка по вкладам приблизилась к 4%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки продолжают улучшать условия по вкладам в юанях. За последние две недели повышение ставок по таким депозитам анонсировали ВТБ, Альфа-банк, МКБ, выяснил корреспондент ТАСС. Таким образом, максимальная ставка по вкладам в юанях в крупных банках приблизилась к 4%.

Так, с 8 июня Альфа-банк повысил ставки по вкладах в юанях на сроки от трех месяцев до двух лет. При этом банк сохранил максимальную ставку 4% для премиальных клиентов и 3,85% - для всех остальных по вкладам на три года. Минимальная сумма - от 500 юаней.

На прошлой неделе МКБ повысил ставки по вкладам в юанях в массовом сегменте на 0,1-0,7% пункта. Максимальная ставка по юаневым вкладам в банке составляет 4,1%.

О повышении доходности вкладов в юанях в среднем на 0,45-0,8% пункта в начале июня также сообщил ВТБ. В банке отмечали, что ставки по депозитам в юанях зависят от опций по вкладу, выбираемого срока и пакета услуг, которым пользуется клиент. Так, максимальная доходность в банке составляет 3,66%.

В конце мая Сбер в очередной раз повысил ставки по вкладу в юанях. Доходность вклада выросла на горизонте от трех месяцев до трех лет. Максимальную ставку в 3,52% годовых (с учетом капитализации процентов) можно получить, открыв депозит на три года на сумму от 1 млн юаней.