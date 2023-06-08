МЭР видит тенденцию смещения потребительского спроса в сторону услуг и общепита

Как заявил глава министерства Максим Решетников, "стабильная ситуация на рынке труда и рост реальных доходов населения" позитивно сказываются на восстановлении потребительского спроса

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России видит тенденцию смещения структуры потребительского спроса в сторону услуг и общественного питания. Об этом ТАСС заявил глава министерства Максим Решетников.

"Стабильная ситуация на рынке труда и рост реальных доходов населения с IV квартала прошлого года позитивно сказываются на восстановлении потребительского спроса. Суммарный оборот [розничной торговли, услуг населению, общественного питания] в апреле показал прирост на 7,4% к уровню прошлого года. И, кроме того, мы наблюдаем рост к уровню двухлетней давности - 0,1%. При этом видим изменение структуры спроса - ее смещение в сторону услуг и общественного питания", - сказал министр.

Ранее Решетников заявлял, что не видит существенных рисков изменения уровня инфляции в 2023 году выше ранее заявленного прогноза в 5,3%. Он отмечал, что рост потребительского спроса сопровождается ростом предложения: как внутреннего производства, так и импорта. Министр также обращал внимание на данные статистики, которые свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономике.