Трутнев пригрозил отозвать субсидии у регионов ДФО, отстающих по вводу соцобъектов

Вице-премьер указал срок для заключения необходимых контрактов - две недели

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пригрозил отозвать выделенные субсидии у регионов, которые в течение двух недель не заключат контракты по строительству социальных объектов. Об этом журналистам в четверг сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам Совета Дальневосточного федерального округа.

"У нас работа идет: строятся социальные объекты, дома, дороги ремонтируются. Это налаженная и, мне кажется, очень полезная работа. Некоторые субъекты, к сожалению, так всегда бывает, немножко отстают: отстают с контрактацией. Мы предупредили, что если в течение двух недель контракты не будут заключены, мы просто отзовем эти деньги и перераспределим их на более важные цели - на цели, которые стоят перед субъектами, которые умеют работать", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос ТАСС.

В 2023 году за счет средств дальневосточной "Единой субсидии" предусмотрено строительство 75 объектов, в рамках национальных проектов - 291. Из них уже введено в эксплуатацию 40 объектов по нацпроектам и 5 по "Единой субсидии". По итогам совета Трутнев поручил Минвостокразвития России и губернаторам дальневосточных регионов обеспечить своевременный ввод этих объектов, а также совместно с федеральными органами власти сформировать и утвердить планы-графики по ликвидации отставаний.