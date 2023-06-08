В Минтрансе заявили, что часть российских самолетов продолжает обслуживаться за рубежом

Как отметил глава ведомства Виталий Савельев, в настоящее время в России эксплуатируется 1 288 самолетов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Часть российских самолетов продолжает обслуживаться за рубежом. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании. Но это не потому, что мы не справляемся, мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще. Поэтому да, такие варианты тоже есть, где обслуживание проходит за рубежом", - сказал он.

Министр также добавил, что в настоящее время в России эксплуатируется 1 288 самолетов, более 1 160 из них - гражданские.

"Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки. И если в прошлом году мы перевезли 95,2 млн человек при плане 100 млн человек, в силу того, что было закрыто 11 южных аэропортов, которые в целом дают перевозку примерно 19 млн пассажиров в год. В этом году у нас план чуть больше - 101 млн пассажиров. На текущий момент за пять месяцев мы его опережаем на 1 млн 400 тыс. пассажиров, несмотря на то, что аэропорты пока также не функционируют", - добавил министр.