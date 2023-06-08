Белоруссия и РФ подписали меморандум по работе экспертного совета по вопросам конкуренции

Белорусская делегация в Санкт-Петербурге приняла участие в 40-м заседании Штаба по расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Меморандум по актуализации работы совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам защиты и развития конкуренции подписали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии по итогам встречи глав антимонопольных органов Белоруссии Алексея Богданова и РФ Максима Шаскольского.

"Итогом встречи стало торжественное подписание между антимонопольными ведомствами меморандума по актуализации работы совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам защиты и развития конкуренции", - говорится в сообщении. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития и совершенствования рынка транспорта, реализации молочной продукции, а также "параллельного" импорта. "Складывающаяся ситуация в мире требует консолидации усилий по выработке совместных механизмов защиты конкуренции в интересах граждан наших государств", - отметил Богданов.

Белорусская делегация в Санкт-Петербурге приняла участие в 40-м заседании Штаба по расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ.