8 июня, 20:17

Глава Росатома рассказал премьеру Киргизии о проработке проекта АЭС малой мощности

Алексей Лихачев и Акылбек Жапаров также обсудили расширение сотрудничества

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров обсудили расширение сотрудничества. Глава Росатома рассказал главе киргизского правительства о ходе проработки проекта сооружения атомной станции малой мощности на территории Киргизии, сообщается в четверг на сайте госкорпорации.

"Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров обсудили расширение сотрудничества. <...> Алексей Лихачев доложил главе киргизского правительства о ходе проработки проекта сооружения атомной станции малой мощности на территории страны. Условлено продолжить консультации по этому направлению", - говорится в сообщении. 

Теги:
КиргизияРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичЖапаров, Акылбек Усенбекович
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