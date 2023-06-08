Глава Росатома рассказал премьеру Киргизии о проработке проекта АЭС малой мощности

Алексей Лихачев и Акылбек Жапаров также обсудили расширение сотрудничества

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров обсудили расширение сотрудничества. Глава Росатома рассказал главе киргизского правительства о ходе проработки проекта сооружения атомной станции малой мощности на территории Киргизии, сообщается в четверг на сайте госкорпорации.

"Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров обсудили расширение сотрудничества. <...> Алексей Лихачев доложил главе киргизского правительства о ходе проработки проекта сооружения атомной станции малой мощности на территории страны. Условлено продолжить консультации по этому направлению", - говорится в сообщении.