Spiegel: Евросоюз профинансирует в ФРГ 31 проект по производству микрочипов

По данным издания, в рамках европейского проекта IPCEI выделят €8,1 млрд

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) вложит несколько миллиардов евро в производство микрочипов и чипов для снижения зависимости от Китая и США. Только в ФРГ ЕС намерен профинансировать 31 проект. Об этом в четверг сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По его информации, в рамках европейского проекта IPCEI будут выделены средства в размере €8,1 млрд. Кроме того, частные компании вложат еще до €13,7 млрд, в результате чего общий объем инвестиций составит около €21,8 млрд. "Таким образом, мы можем повысить устойчивость по всей Европе в этой важной области", - прокомментировал данное решение глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Помимо крупных компаний, в Германии в проекте участвуют малые и средние предприятия и стартапы.

Среди прочих, как пишет Der Spiegel, инвестиции получат компании Infineon и Bosch. Проекты варьируются от производства материалов и проектирования микросхем до создания новых продуктов и приложений. Не пользуется государственной дотацией компания Nexperia, которая является дочерним предприятием китайского производителя электроники Wingtech. Именно по этой причине, по данным издания, она была исключена из программы финансирования.

Кроме Германии, в проекте принимают участие еще 13 стран ЕС, в том числе Австрия, Испания, Нидерланды и Франция.