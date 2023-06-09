Мишустина попросили возобновить работу над аукционом по продаже автономеров

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев считает, что в условиях возрастающего дефицита консолидированного бюджета РФ целесообразно принимать все возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы страны без увеличения налоговой нагрузки на граждан

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить работу по созданию открытых аукционов на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

В апреле Ткачев направлял обращение к Мишустину, в котором просил предусмотреть для граждан возможность покупать и продавать автомобильные регистрационные номера, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр или букв, на открытом аукционе через "Госуслуги". Позже депутат получил ответ от замглавы Минэкономразвития РФ Алексея Херсонцева, в котором было указано, что разработка правил организации и проведения открытых аукционов по продаже так называемых красивых автономеров сейчас не ведется. Тогда замминистра пояснил, что Минэкономразвития подготовило законопроект о возможности резервирования за владельцами транспортных средств государственных регистрационных номеров, законопроект с поправками в Бюджетный кодекс РФ и проект постановления правительства РФ "О порядке резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства и размере платы, взимаемой за такое резервирование", но документы не поддержал Минфин РФ и они были возвращены из аппарата правительства.

В новом письме Мишустину Ткачев отмечает, что ответ Минэкономразвития не содержал обоснование позиции Минфина. Парламентарий считает, что в условиях возрастающего дефицита консолидированного бюджета РФ целесообразно принимать все возможные механизмы, позволяющие увеличивать доходы бюджетной системы страны без увеличения налоговой нагрузки на граждан России.

"Введение системы открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств позволит правительству РФ и субъектам РФ получать дополнительные миллиарды бюджетных доходов для сокращения дефицита бюджета. В этой связи прошу вас поручить профильным федеральным органам исполнительной власти РФ возобновить работу по созданию системы проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств, в том числе поручить Министерству финансов РФ согласовать проекты нормативных актов о проведении таких аукционов, и запустить указанную систему до конца 2024 года", - написал Ткачев.

Депутат уверен, что введение аукционов также позволит любому гражданину приобрести номера с "особой" серией. "В настоящее время эта услуга доступна преимущественно тем лицам, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции для незаконного приобретения таких номеров", - заключил Ткачев.