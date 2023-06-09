Жапаров поручил Нацбанку Киргизии сохранить покупательную способность национальной валюты

Глава государства отметил, что на внешнем финансовом рынке наблюдается волатильность валют других стран

БИШКЕК, 9 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров дал поручение Национальному банку республики принять меры, направленные на сохранение покупательной способности нацвалюты - киргизского сома.

"В настоящее время на фоне мировых событий на внешнем финансовом рынке наблюдается волатильность валют других стран, - заявил Жапаров, выступая в Бишкеке на торжественном собрании по случаю 30-летия введения сома в обращение. - Сложившиеся обстоятельства подтверждают значимость Национального банка как финансового института. Он должен продолжать работу по сохранению покупательной способности национальной валюты, обеспечению стабильности финансово-банковской системы и поддержанию уровня доверия населения к финансовым организациям".

Как он отметил, в республике разработана национальная программа развития до 2026 года, в которой "продвижение финансового рынка определено одним из важнейших направлений".

Глава государства считает первоочередными задачами Нацбанка повышение доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, продвижение цифровых технологий платежей, реализацию проекта по внедрению цифрового сома и упрощение процедуры финансирования реального сектора экономики.

Он напомнил, что в ближайшее время республика начнет впервые "печатать банкноты национальной валюты внутри республики". "Ведется соответствующая работа в этом направлении, приобретена необходимая техника. Мы обязательно это запустим", - сказал Жапаров.