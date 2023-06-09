В Калининграде получившие ранение в СВО получат единовременные выплаты по 250 тыс. рублей

В регионе также действуют выплаты в размере 500 тыс. рублей тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, а также 1 млн рублей - семьям погибших военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. В Калининградской области приняли решение о единовременных выплатах в 250 тыс. рублей участникам специальной военной операции, получившим увечья. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор области Антон Алиханов.

"Поступало много вопросов в директ и при личных встречах с нашими ребятами с просьбой оказывать поддержку тем, кто получил увечье (ранение, травму, контузию) при участии в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление. Будем в таком случае предоставлять военнослужащим и добровольцам единовременную дополнительную выплату 250 тыс. рублей", - написал Алиханов.

Он добавил, что ранее в регионе оказывали помощь в размере 500 тыс. рублей тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, а также и 1 млн рублей - семьям, в случае потери близкого человека в ходе участия в СВО. "Эти меры поддержки продолжают действовать", - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что за новой выплатой могут обратиться бойцы, получившие увечье с начала СВО. Также всем участникам СВО сейчас стала доступна компенсация расходов на газификацию частного дома в размере до 113 400 рублей, добавил глава региона, уточнив, что обратиться за компенсацией может как сам боец, так и член его семьи. Документы следует подавать в Центр социальной поддержки населения.