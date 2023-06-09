Росавиация зафиксировала интерес авиакомпаний в полетах в курортные города Туниса

Перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов по этому направлению, сообщил заместитель руководителя ведомства Владимир Потешкин

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании хотят начать полеты в курортные города Туниса. Об этом говорится в сообщении Росавиации, распространенном по итогам встречи, которую провели заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и чрезвычайный и полномочный посол Тунисской Республики в России Тарак Бен Салем.

"Со стороны российских авиакомпаний имеется заинтересованность начать полеты в курортные города Туниса. Перевозчики проводят оценку технических и производственных возможностей для возобновления полетов по данному направлению", - сообщил Потешкин, слова которого приводятся в сообщении.

Бен Салем отметил, что авиакомпания Nouvelair Tunisie уже выполняет рейсы в Москву и Санкт-Петербург с целью перевозки туристов в город Монастир. Потешкин, в свою очередь, порекомендовал тунисской авиакомпании подумать о начале перевозок и в другие регионы России.

По итогам встречи стороны отметили высокий уровень межстранового сотрудничества, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Кроме того, представители России и Туниса договорились продолжить развитие совместного авиасообщения.