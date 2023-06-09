По словам главы ЦБ, регулятор проводит политику, направленную на то, чтобы сохранить покупательную способность рубля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала хранить сбережения в рублях. Такой совет председатель ЦБ РФ дала в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Если мы говорим о том, в чем сберегать, то я могу дать рекомендацию только про рублевые сбережения. Рублевые сбережения - это означает сохранение покупательной способности рубля. Сколько товаров и услуг вы можете купить на свои доходы, на заработную плату. И мы как раз проводим политику, направленную на то, чтобы сохранить покупательную способность рубля", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о совете, в чем хранить сбережения.

Ранее ЦБ указал, что наблюдающееся оживление потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений свидетельствуют о дальнейшем снижении склонности населения к сбережению с повышенных значений.