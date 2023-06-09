Набиуллина заявила об отсутствии причин для включения России в штрафные списки FATF

Председатель ЦБ отметила, что включение РФ в "черные" списки организации негативно повлияет на сроки проведения международных расчетов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит объективных оснований для включения Российской Федерации в штрафные списки FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она также отметила, что включение России в "черные" списки FATF негативно повлияет на сроки проведение международных расчетов.

"Объективно, для того чтобы включать в какие-то "серые" и "черные" списки, нужны какие-то существенные структурные недостатки в функционировании этой "антиотмывочной" системы. На наш взгляд, никаких объективных причин для этого нет. Если будет принято политически мотивированное решение, то, конечно, последствием может быть усложнение системы расчетов, потому что будет больше времени [тратиться] на комплаенс-процедуры в международных расчетах, и последствия будут негативные от этого", - сказал она.