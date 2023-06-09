Путин рассказал Лукашенко, что через 10 дней на юге России начнут уборку озимых

Президент РФ добавил, что "на днях здесь министр сельскохозяйственный должен быть"

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому лидеру Александру Лукашенко о том, что через 10 дней на юге России начнут уборку урожая озимых культур. Видео общения президентов опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

"Мы сейчас, через дней 10 начинаем уборку озимых", - сказал Путин.

"На юге?" - уточнил Лукашенко, на что российский президент ответил утвердительно. "На днях здесь министр сельскохозяйственный должен быть", - сообщил президент РФ. Он уточнил, что примерно "через 10 дней - две недели начинается уборка урожая".

В завершение встречи, которая прошла в Бочаровом ручье, белорусский президент обратился к Путину, сказав, что не прощается. "До вечера, всего хорошего", - в ответ сказал президент России.