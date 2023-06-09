ВТБ завершил размещение допэмиссии

Банк привлек 93,8 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, в результате привлек 93,8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 25 апреля 2023 года. Уведомление об итогах дополнительного выпуска будет направлено в Банк России в установленные законом сроки", - уточнили в пресс-службе.

ВТБ планирует использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на общие корпоративные цели, указали в банке.

"Мы успешно завершили второй этап по увеличению уставного капитала банка через дополнительный выпуск акций по открытой подписке на сумму около 93,8 млрд рублей. Это стало крупнейшим вторичным размещением на российском рынке акционерного капитала за последние десять лет", - прокомментировал размещение заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова привела пресс-служба банка.

По итогам двух допэмиссий капитал банка увеличится на 243,2 млрд рублей, уточнил Пьянов. Увеличение капитала позволит ВТБ обеспечить дальнейший рост бизнеса при соблюдении нормативов по достаточности капитала на комфортном уровне, добавил банкир.