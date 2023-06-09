Штрафы за нарушение правил производства семян могут увеличить в три раза

Депутаты Самарской губернской думы разработали соответствующий законопроект

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы предложили в три раза увеличить штрафы за нарушение правил производства, заготовки, хранения и использования семян сельскохозяйственных растений. Документ размещен в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается увеличить размеры административных штрафов за нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. <…> Указанные правонарушения приводят к увеличению засорения посевов и поражению растений вредителями, негативно сказываются на величине валового сбора и качестве урожая, увеличивают себестоимость выращенной продукции, тем самым снижая ее конкурентоспособность на внутреннем и на внешнем рынках", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Предполагается, что штрафы для граждан будут составлять от 900 до 1,5 тыс. рублей (сейчас размер штрафа - от 300 до 500 рублей), для должностных лиц - от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей (в настоящее время штрафы составляют от 500 до 1 тыс. рублей). Штрафы для юридических лиц, составляющие от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, будут повышены до 15 тыс. - 30 тыс. рублей.

Поясняется, что в сейчас "складывается ситуация, когда за высев несортовых, некондиционных или непроверенных семян привлечь контролируемое лицо к административной ответственности невозможно по причине истечения срока давности, или хозяйство один раз в несколько лет привлекается к ответственности в виде минимального размера административного штрафа или предупреждения, что для большинства хозяйствующих субъектов является более приемлемым, чем ежегодно оплачивать исследования по определению сортовых и посевных качеств".

По мнению инициаторов проекта закона, его принятие будет мотивировать к обязательному соблюдению законодательства в области сельскохозяйственных растений.