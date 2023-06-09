Росрыболовство к концу июня представит план модернизации Мурманского рыбного порта

Сохранится его рыбная специализация, появится судоремонт, сообщил глава ведомства Илья Шестаков

МУРМАНСК, 9 июня. /ТАСС/. План модернизации Мурманского морского рыбного порта будет подготовлен до конца июня. Сохранится его рыбная специализация, появится судоремонт, эффективно действующие компании продолжат свою работу, сообщил журналистам в Мурманске глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Для нас Мурманский рыбный порт - это стратегический объект. Очень важно, что порт перешел в введение Росрыболовства. Сейчас мы подготовим до конца июня и представим нашим коллегам план по развитию порта. Планируем, что там будет сохранена рыбная специализация, будет сделан судоремонт, в том числе для рыбопромысловых судов. План большой, мы его обязательно выполним, потому что здесь для Северного бассейна с учетом санкций, которые введены недружественными странами, развитие порта имеет стратегическое значение. Новый директор уже назначен на этой неделе", - сказал Шестаков по итогам проведенного в Мурманске совещания с рыбопромысловыми компаниями.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, новым директором порта назначен Александр Громов, ранее он возглавлял Приморское территориальное управление Росрыболовства. С 2022 года порт возглавлял Эдуард Малашенков.

По словам Шестакова, предстоит инвентаризация порта. "Собственники, которые были до этого, много чего повыводили из активов, которые раньше принадлежали Мурманскому рыбному порту. Нам предстоит задача все вернуть в лоно государства и на базе этого сделать современный мощный порт. Мы запросили Росреестр передать нам инвентаризацию объектов, которые остались в порту. <...> Проведем ревизию, разберемся осторожно, чтобы не нарушить текущую работу порта, где-то ее улучшить, после этого представим план и сделаем порт современным, мощным и главное - клиентоориентированным для рыбаков", - сказал глава Росрыболовства.

Он отметил, что новый директор порта встречался с сотрудниками, все они поддерживают преобразовании и надеются, что ситуация будет улучшаться, будет рост зарплат.

"У нас есть несколько инвесторов, которые хотят участвовать в порту, это и государственные компании, и частные <…>. И сейчас есть в порту компании, которые работают эффективно. Они, безусловно, в порту останутся и продолжат свою деятельность. Будет пул инвесторов, но пока под куполом государства. Потом вполне возможно, что мы полностью отдадим его в управление в частные руки, но сейчас об этом пока говорить преждевременно. Плюс мы должны будем вложить государственные деньги на углубление и реконструкцию причала", - заключил руководитель Росрыболовства.

О порте

Мурманский морской рыбный порт (ММРП) - одно из крупнейших предприятий региона, ведет перевалку различных грузов, в том числе и рыбной продукции. В октябре 2022 года мурманский суд решил национализировать активы порта и передать 100% акций предприятия в собственность государства по иску Федеральной антимонопольной службы России, которая посчитала, что контроль над рыбным портом установила группа лиц, включая иностранного инвестора, несмотря на то, что ММРП является стратегическим предприятием для РФ. В феврале 2023 года решение о национализации порта вступило в силу.