Костин считает, что мир вступил в стадию "горячей войны"

При этом, по мнению главы ВТБ, мир по-прежнему остается "глубоко взаимозависимым"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ситуация в мире сейчас хуже, чем во времена холодной войны. Ситуация перешла в стадию "горячей войны", считает глава ВТБ Андрей Костин.

"В горячую уже вступили, в горячую войну. Какая же холодная, когда столько идет вооружения западного и куча западных служб и военных советников задействовано? Ситуация хуже, чем в холодную войну, она очень непростая и тревожная. Ведь у нас дети есть у всех, мы думаем, как им дальше жить. А мир очень опасным становится, куда опасней, чем был в холодную войну", - сказал Костин в интервью Reuters.

Глава ВТБ отметил, что "мы все больше и больше вползаем в конфликты". "И конфликты у Запада не только с нами и у нас: вы видите, Китай с Америкой и Европой начинают разъезжаться, и вообще, мир будет фрагментарным, я думаю, все больше", - добавил он.

При этом, по мнению банкира, мир по-прежнему остается "глубоко взаимозависимым". "Да, я говорю, что глобализм рухнул, но развиваются цифровые технологии, система коммуникаций, без международного разделения труда все равно жить невозможно. И даже сегодня Запад что-то покупает в России, а Россия что-то привозит с Запада. Есть проблемы, которые нам все равно можно решить только совместно, - например, экологические", - пояснил Костин.