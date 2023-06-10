Депутат Госдумы предложил Мишустину вернуть проверки работодателей без ограничений

Как считает первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, это сбалансирует права работодателей и работников и поможет избежать ситуаций массового и грубого нарушения прав российских трудящихся

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (КПРФ) направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением снять ограничения с работы Государственной инспекции труда (ГИТ) и разрешить проверять работодателей в обычном порядке, чтобы избежать массового нарушения прав работников. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагается разрешить государственной инспекции труда проведение проверок в обычном порядке, но с обязательным уведомлением органов прокуратуры. Если органы прокуратуры посчитают, что проведение проверки необоснованно, они могут запретить ее проведение. Кроме того, у работодателя останется возможность опротестовать решение о проведении проверки", - написал он

Афонин убежден, что это сбалансирует права работодателей и работников, поможет избежать ситуаций массового и грубого нарушения прав российских трудящихся. Необходимые изменения он предлагает внести в постановление правительства "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля".

Афонин пояснил, что это постановление ввело существенные ограничения на проверки работодателей государственными и муниципальными органами для обеспечения бесперебойной работы экономических субъектов в условиях антироссийских санкций. "Однако при этом были серьезно ограничены возможности наемных работников отстаивать свои трудовые права, при том что, по данным Росстата, наемные работники составляют 93% от общего числа занятых в российской экономике. Дело в том, что указанное постановление ограничило возможности проверки субъектов бизнеса, в том числе и со стороны ГИТ", - добавил он.

Между тем именно обращение в ГИТ было для наемных работников самым доступным способом защитить свои права, нарушаемые работодателями, отмечает в письме депутат, уточняя, что проверки со стороны ГИТ возможны в определенных случаях по требованию органов прокуратуры и с их разрешения, однако перечень таких случаев весьма ограничен. По информации КПРФ, отметил Афонин, на практике "почти всегда, когда работники обращаются в ГИТ, им отказывают в проведении проверки, ссылаясь на указанное постановление правительства".