Обновлены правила антитеррористической защищенности объектов Минцифры и Роскомнадзора

Всего устанавливаются четыре категории важности объектов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило обновленные требования к антитеррористической защищенности объектов Минцифры РФ и Роскомнадзора. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет портале правовой информации.

В обновленный документ добавлено требование о том, что антитеррористическая защищенность объектов "должна соответствовать характеру угроз и оперативной обстановке". Всего устанавливаются четыре категории важности объектов. Отнесение к ним зависит от количества людей, которые могут погибнуть или пострадать, находясь на этих объектах. Также в документе говорится, что значимость объектов электросвязи для инфраструктуры и жизнеобеспечения определяется на основании данных о количестве абонентов, которым может быть приостановлено оказание услуг связи в результате теракта.

К объектам первой категории относятся те, на которых находится более 1 тыс. человек, в том числе административные объекты центральных аппаратов Минцифры и Роскомнадзора, узлы управления космической связью, узлы подвижной радиотелефонной связи, атака на которые может привести к отключению от связи более 10 млн абонентов, а также телерадиовышки, обеспечивающие трансляции на территориях двух и более регионов. К объектам второй категории относятся административные здания подведомственных Минцифры и Роскомнадзору организаций, международные, междугородные узлы связи и узлы сети, задействованные в предоставлении госуслуг в электронной форме и узлы подвижной радиотелефонной связи, атака на которые может привести к отключению от связи более 5 млн абонентов.

К третьей категории относятся узлы местной телефонной связи, при атаке на которые могут быть отключены более 15 тыс. абонентов, узлы подвижной радиотелефонной связи, атака на которые может привести к отключению более 1 млн абонентов и телерадиовышки, обеспечивающие трансляцию на территорию с охватом населения более 250 тыс. человек. К четвертой категории относятся прочие объекты, на которых в результате теракта может пострадать до 50 человек.

Также новые правила содержат список мероприятий, необходимых для антитеррористической защищенности объектов Минцифры и Роскомнадзора. В том числе это меры по воспрепятствованию незаконному проникновению на объекты, по выявлению потенциальных нарушителей, по пресечению попыток совершения терактов, по защите служебной информации, а также меры по минимизации возможных последствий и ликвидации угроз терактов.

Документ устанавливает, что руководство объектов должно незамедлительно информировать уполномоченные органы в случае получения информации об угрозе совершения теракта.