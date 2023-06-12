Минторг США внес в черный список 31 организацию из Китая

Также экспортные ограничения введены в отношении некоторых структур из Британии, Кении, Лаоса, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело в понедельник экспортные ограничения в отношении 50 организаций из Великобритании, Кении, Китая, Лаоса, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Пакистана, Сингапура, Таиланда и ЮАР. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в сборнике официальных документов американского правительства.

При этом из черного списка была исключена латвийская организация Fiber Optic Solutions.

Как следует из сообщения, Бюро промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, "включает 31 структуру из Китая, 1 из Кении, 1 из Лаоса, 1 из Малайзии, 4 из Пакистана, 1 из Сингапура, 3 из ЮАР, 1 из Таиланда, 5 из ОАЭ и 2 из Великобритании" в свой черный список.

В перечень, в частности, попала Frontier Services Group Ltd, которую ранее возглавлял американский предприниматель и основатель частной военной кампании Blackwater, впоследствии несколько раз менявшей название, Эрик Принс. Рестрикции против нее были введены за подготовку китайских военных пилотов и другую деятельность, "угрожающую национальной безопасности США". В список также попала летная школа из ЮАР Test Flying Academy, которая, по версии Вашингтона, привлекает бывших британских военных летчиков для обучения военнослужащих КНР.

Американская администрация полагает, что все включенные в перечень организации причастны к "деятельности, направленной против национальной безопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов".

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять попавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать презумпция отказа, то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться.