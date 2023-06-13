"Калмнефтегаз" начнет добычу нефти на Каспийском участке в Калмыкии до конца 2023 года

Текущие геологические запасы нефти составляют около 14 млн тонн

ЭЛИСТА, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Калмнефтегаз" получила лицензию на разработку нефти и газа на Каспийском месторождении в Лаганском районе Калмыкии и до конца 2023 года начнет добычу. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии Очир Джамбинов.

"Компания "Калмнефтегаз" получила лицензию на разработку нефти и газа на Каспийском месторождении. Оно практически полностью подготовлено к добыче: есть фонд пробуренных скважин, система забора и подготовки нефти. Необходимо все привести в надлежащий вид и запустить месторождение в работу. Мы общаемся с коллегами из "Калмнефтегаза" и понимаем, что это абсолютно реально сделать уже до конца лета. До конца года - однозначно", - сказал министр.

Эксплуатационный фонд открытого в 1960 году месторождения составляет 18 скважин, есть пробуренные скважины, находящиеся в консервации. По величине начальных извлекаемых запасов нефти оно относится к средним, по особенностям геологического строения - к сложным. Текущие геологические запасы нефти составляют около 14 млн тонн.

"Компания уже зарегистрирована в Калмыкии. При запуске работ потребуется трудоустройство нескольких десятков человек разных специальностей. Увеличатся поступления в бюджеты всех уровней, в том числе и в местный", - добавил Джамбинов.