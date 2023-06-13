Минэнерго может пересмотреть параметры отбора объектов ВИЭ в части малых ГЭС

Речь идет, в частности, о ценовых параметрах и квоте, отметил замминистра энергетики Павел Сниккарс

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ допускает возможность пересмотра параметров конкурса объектов возобновляемой энергетики в части отбора малых гидроэлектростанций, в частности, ценовые параметры и квоту. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Продлевать механизм поддержки ВИЭ после 2035 года не планируется. По крайней мере по солнечным и ветряным электростанциям точно не планируем. Но мы проанализировали результаты конкурса текущего года, и именно по малым гидроэлектростанциям я допускаю пересмотр предельной одноставочной цены и, возможно, увеличение квоты", - сказал он.

Конкурсный отбор проектов ВИЭ-генерации прошел с 22 марта по 7 апреля. По итогам был отобран 41 проект общей мощностью 1,825 ГВт, однако заявок на строительство малых ГЭС подано не было.

О госпрограмме поддержки возобновляемой энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации, отборы по которой начались в 2021 году, будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.

В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. Позднее сообщалось, что объем вводов может составить 12 ГВт.