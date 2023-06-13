ФАС выявила картель в сфере лабораторных исследований на сумму свыше 1,1 млрд рублей

Пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку оборудования, расходных материалов и химических продуктов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картель в сфере лабораторных исследований на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Пять компаний подозреваются в сговоре на торгах на поставку оборудования, расходных материалов и химических продуктов, говорится в сообщении ФАС.

"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Элюентлабораториз", ООО "Молбиол", ООО "Аналитическая мануфактура", ООО "Русмедторг", ООО "Медстандарт". По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов в 41 закупочной процедуре может составить свыше 1,1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным ФАС, часть средств на поставку товаров была выделена в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", поставки осуществлялась организациями на территории 24 субъектов РФ. Основанием для возбуждения дела послужили материалы, полученные службой, в том числе путем проведения мониторинга закупочных процедур. В случае установления вины организациям грозит штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.