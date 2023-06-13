FT: пять бывших руководителей Credit Suisse уволились после его поглощения UBS

По данным издания, среди них - финансовый директор Дикшит Джоши и главный юрисконсульт Маркус Дитхельм

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Пять бывших топ-менеджеров покинули обанкротившийся швейцарский банк Credit Suisse после поглощения его крупнейшим финансовым институтом конфедерации UBS. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

По данным издания, они "покинули посты спустя несколько часов после их официального поглощения швейцарским конкурентом". Среди них - финансовый директор Дикшит Джоши и главный юрисконсульт Маркус Дитхельм.

Председатель UBS Колм Келлехер отметил, что руководство установило "невероятно высокую планку" для тех сотрудников, которые останутся работать в банке. UBS ввел некоторые ограничения для бывших сотрудников Credit Suisse, в частности, на привлечение новых клиентов из стран с "высоким уровнем риска".

Ранее сообщалось, что уже уволились 10% сотрудников Credit Suisse.