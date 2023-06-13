Источник: Турция продолжает консультации с ООН по российской части зерновой сделки

Анкара рассчитывает в этом вопросе на успех

СТАМБУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Турция продолжает консультации с представителями ООН с целью снятия преград для экспорта российской сельхозпродукции в рамках черноморской зерновой инициативы, рассчитывая в этом вопросе на успех. Об этом сообщил во вторник ТАСС турецкий дипломатический источник, комментируя состоявшиеся 9 июня в Женеве переговоры по зерновой сделке между представителями РФ и ООН.

"Консультации с ООН продолжаются с пониманием озабоченностей российской стороны. Рассчитываем на успех этих усилий и продление сделки после истечения ее нынешнего срока, 17 июля", - сказал источник.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил по итогам переговоров в Женеве, что меморандум РФ и Секретариата ООН о поставках российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, по сути, не выполняется. Негативная оценка этого обстоятельства Москвой не изменилась по итогам состоявшегося в Женеве очередного раунда консультаций, отметил дипломат.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта 2023 года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов.