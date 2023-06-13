В Иркутской области в режиме опытного применения запустили крупнейший в РФ гелиевый завод

Этот запуск осуществлен в рамках реализации второго этапа проекта ИНК по созданию газохимического кластера

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) запустила на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области в режиме опытного применения крупнейший в России гелиевый завод. Об этом сообщил журналистам во вторник глава ИНК Яков Гинзбург.

"Сегодня завод работает в режиме опытного применения, постепенно выводится на технологический режим производительностью 10 млн литров в год. Технология уникальна и не имеет аналогов в мире. Новый завод ИНК стал вторым и крупнейшим в России. Всего в мире полтора десятка таких предприятий", - сказал Гинзбург.

Он добавил, что гелий широко используется в разных отраслях промышленности: атомной энергетике, металлургии, пищевой промышленности, медицине.

Запуск гелиевого завода осуществлен в рамках реализации второго этапа проекта ИНК по созданию газохимического кластера. Он замкнул всю технологическую цепочку переработки природного и попутного газа с глубоким извлечением ценных компонентов из них.

ИНК в 2022 году запустила пять производственных объектов второго этапа газового проекта: два завода по подготовке и переработке природного и попутного газа, две линии газофракционирования Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, расширение комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов.

ИНК - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в РФ. Введет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Компания с 2011 года реализует проект по созданию газохимического кластера в Иркутской области с хабом в городе Усть-Куте. Это крупнейший инвестиционный проект ИНК, он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и завод полимеров.