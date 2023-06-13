Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления перелетов

Как сообщили в Росавиации, филиппинская сторона заинтересована в начале полетов в Себу из Приморья, Владивостока и Хабаровска

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиасообщения, следует из пресс-релиза на сайте Росавиации по итогам встречи замглавы агентства Владимира Потешкина и посла Филиппин в РФ Игоря Байлена.

"Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", - отмечается в сообщении.

При этом в Росавиации отметили, что филиппинская сторона заинтересована в начале полетов в Себу из Приморья, Владивостока и Хабаровска.

"Заместитель руководителя Росавиации сообщил, что у российских авиакомпаний имеется положительный опыт полетов в Филиппины. С целью создания дополнительных возможностей для российских туристов авиационные власти России готовы совместно с авиационными властями Филиппин принять необходимые меры для возобновления полетов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу", - отмечается в сообщении.

Также на встрече обсуждался вопрос подготовки соглашения между странами а области летной годности. Оно даст возможности поставлять российскую авиатехнику на Филиппины.