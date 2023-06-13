В ВТБ считают, что Pay-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года

Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты, таких как стикеры и СБП-платежи, отметили в банке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рынок бесконтактной оплаты в России ждет дальнейшее восстановление - по оценке ВТБ, к концу 2024 года каждая пятая транзакция в магазинах будет проходить с помощью Pay-сервисов, говорится в сообщении ВТБ со ссылкой на заместителя президента - председателя правления банка Анатолия Печатникова.

"ВТБ прогнозирует дальнейшее восстановление рынка бесконтактной оплаты в России - по оценке банка, к концу следующего года каждая пятая транзакция в магазинах будет проходить с помощью Pay-сервисов. Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты - стикеров, СБП-платежей и т. д.", - говорится в сообщении.

По словам Печатникова, банки и регулятор сегодня активно развивают новые способы оплаты с отказом от пластика. Пользователи активно подключают Mir Pay, растет доля платежей по QR-кодам СБП, появляются цифровые кошельки для оплаты у крупных финансовых игроков, запускаются платежные стикеры. "С учетом роста числа новых технологий мы рассчитываем, что к концу 2024 года доля Pay-платежей наших клиентов может достигнуть уже 20-22% и в дальнейшем продолжит замещать операции по пластику", - отметил зампред правления ВТБ.

По оценке банка, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и составит 13% от всех карточных операций. Также, по мнению ВТБ, СБП за счет удобства и отсутствия комиссии в рамках лимита продолжит активное "поглощение" других типов операций, в частности переводов по картам и реквизитам. По оценке банка, сегодня переводы по СБП уже занимают в ВТБ около 80%, на переводы "с карты на карту" приходится 18%, остальная часть - на операции внутри банка.

Согласно ранее опубликованному анализу транзакционной активности клиентов ВТБ, реже всего наличными пользуются в северных регионах - Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской, Мурманской и Архангельской областях. В них доля цифровых операций по итогам прошлого года превысила 60% от общего объема, в то время как в среднем по России этот показатель составил 54%. Всего за минувший год, как сообщают в банке, розничные клиенты ВТБ провели по картам 3,2 млрд безналичных операций на 3,6 трлн рублей. Средний чек составил 1,1 тыс. рублей. Как отмечают в ВТБ, размер среднего чего в последние годы снижается, что подтверждает все большую частоту использования клиентами карт и альтернативных каналов платежей для мелких повседневных покупок.