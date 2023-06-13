В Premier сообщили, что иск против компании касается только неверной возрастной маркировки

В Мещанском суде ранее сообщили, что рассмотрят протокол по статье о пропаганде ЛГБТ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Протокол в отношении онлайн-кинотеатра Premier, который будет рассматриваться в суде, не связан с пропагандой ЛГБТ. Претензии регулятора касаются только неверной возрастной маркировки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Ранее в Мещанском суде Москвы сообщили ТАСС, что суд рассмотрит протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения") в отношении онлайн-кинотеатра Premier. Судебное заседание назначено на 11:00 мск 21 июня.

"Претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой ("16+" вместо "18+"). На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно", - говорится в сообщении.