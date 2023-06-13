13 июня, 10:58

В Premier сообщили, что иск против компании касается только неверной возрастной маркировки

В Мещанском суде ранее сообщили, что рассмотрят протокол по статье о пропаганде ЛГБТ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Протокол в отношении онлайн-кинотеатра Premier, который будет рассматриваться в суде, не связан с пропагандой ЛГБТ. Претензии регулятора касаются только неверной возрастной маркировки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Premier.

Ранее в Мещанском суде Москвы сообщили ТАСС, что суд рассмотрит протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ ("Распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения") в отношении онлайн-кинотеатра Premier. Судебное заседание назначено на 11:00 мск 21 июня.

"Претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой ("16+" вместо "18+"). На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация