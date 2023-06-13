Налоговые отчисления резидентов ОЭЗ Подмосковья превысили 33 млрд рублей

По словам министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой, наибольшая часть этого объема приходится на долю более "зрелых" зон

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области выплатили более 33 млрд рублей налоговых отчислений за время своей деятельности, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева во вторник.

"За все время работы резиденты выплатили в бюджеты различных уровней, в том числе в консолидированный бюджет Московской области, свыше 33,5 млрд рублей. Наибольшая часть этого объема приходится на долю более "зрелых" ОЭЗ, где значительная доля резидентов работает достаточно давно", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, резиденты ОЭЗ "Дубна", запущенной в 2005 году, к настоящему времени уже перечислили 12 млрд рублей налогов. Резиденты ОЭЗ "Исток" из Фрязино выплатили свыше 21 млрд рублей налогов, а резиденты ОЭЗ "Ступино Квадрат" - свыше 600 млн рублей.

При этом еще две ОЭЗ - "Кашира" и "Максимиха" - были созданы в 2019 и 2020 годах соответственно. По этой причине их резиденты пользуются налоговыми льготами, что снимает с них налоговую нагрузку.

Поясняется, что льготы для резидентов ОЭЗ устанавливаются с момента получения ими соответствующего статуса. Так, нулевая ставка налога на имущество действует для резидента ОЭЗ в течение 10 лет, а земельный и транспортный налоги "обнуляются" на первые пять лет работы в особой экономической зоне. По мере развития бизнеса для резидентов ОЭЗ меняется ставка налога на прибыль: в течение первых 8 лет она составляет 2%, с 9 по 14 год - 7%, после 14 лет - 15,5%.