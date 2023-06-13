ЦБ вводит стимулирующие меры для проектов технологического суверенитета

В регуляторе считают, что это позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Банк России внедрил специальные меры по поддержке кредитования проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года, пояснил регулятор.

"Критерии проектов, на которые распространяется новое регулирование, утверждены правительством. Снижение нагрузки на капитал может составлять от 10 до 70% от стандартной величины кредитного риска по ссуде в зависимости от категории проекта (технологический суверенитет или структурная адаптация экономики) и кредитного качества ссуды, в том числе определяемого с помощью национальных кредитных рейтингов", - отмечается в сообщении ЦБ.

Для ограничения рисков стимулирующее регулирование смогут применять только банки, соблюдающие надбавки к нормативам достаточности капитала. При этом величина снижения нагрузки на капитал в целом по кредитному портфелю (лимит экономии капитала) не должна превышать 5% от собственных средств, если банк соблюдает временные значения надбавок, и 10% для банков, которые соблюдают надбавки без учета временных послаблений. Дополнительно лимит экономии капитала ограничен средней величиной годовой чистой прибыли банка за последние пять лет с исключением максимального и минимального значений.

Внедрение стимулирующего регулирования будет способствовать финансированию наиболее значимых для экономики страны инвестиционных проектов. При этом за счет высвобождения капитала общий прирост потенциала кредитования может составить до 10 трлн рублей. "Это создаст дополнительный импульс для развития приоритетных направлений российской промышленности и поможет переориентировать внешнеэкономическую деятельность на новые рынки. В среднесрочной перспективе достижение этих целей сделает экономическую систему более устойчивой и, как следствие, будет способствовать улучшению профиля рисков банковского сектора", - также пояснил регулятор.