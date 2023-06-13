Чернышенко предложил ввести рейтингование отелей для формирования ценообразования

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера по итогам стратегической сессии по развитию туризма

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил внедрить рейтингование отелей, которое будет предполагать соответствующий порядок ценообразования. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера по итогам стратегической сессии по развитию туризма.

"Заместитель председателя правительства также предложил проработать и внедрить рейтингование коллективных средств размещения, которое будет предполагать и соответствующий порядок ценообразования", - говорится в сообщении.

В ходе стратегической сессии эксперты рассказали, насколько вырастет число турпоездок по стране, на каких направлениях, а также назвали необходимое для этого количество новых гостиниц и обозначили потребности в транспорте и инфраструктуре. Рабочая группа по кадрам рассчитала потребность в кадровом обеспечении, подготовила предложения по новым стандартам образования и их внедрению с учетом возможностей учебных заведений, сообщили в аппарате вице-премьера.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе мероприятия отметил, что полученные цифры еще раз подтверждают правильность выбора стратегии - развития номерного фонда и туристической инфраструктуры. "Спрос есть, и он растет. Здесь важно двигаться синхронно, не допускать локальных дефицитов, когда мы строим гостиницы, но транспортная емкость не позволяет их загрузить, или наоборот. То же самое касается пропускной способности точек притяжения", - подчеркнул он.

Транспортировка возросшего турпотока будет обеспечена за счет мероприятий по расшивке "узких мест" транспортной инфраструктуры топ-15 регионов России и сопутствующих им туристических кластеров. В их числе Москва и Золотое кольцо, юг России - Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область, а также Приморский край и ряд регионов Сибири и Урала, сообщили в аппарате Чернышенко.

По итогам стратегической сессии вице-премьер поручил Минэкономразвития РФ совместно с Минфином РФ проработать вопрос дальнейшего финансирования мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" с учетом их приоритизации по влиянию достигаемых эффектов на динамику отраслевых показателей, обеспечить подготовку и проведение итоговой стратегической сессии под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина для утверждения окончательной конфигурации национального проекта на 2025-2030 годы.