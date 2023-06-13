Страны ОПЕК снизили добычу нефти в мае на 0,6 млн б/с после начала добровольных сокращений

Ее уровень составил 23,482 млн б/с

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в соглашении ОПЕК+, в мае 2023 года снизили добычу нефти на 632 тыс. б/с, до 23,482 млн б/с, после начала добровольных сокращений производства несколькими странами ОПЕК+. Это следует из июньского отчета ОПЕК.

Некоторые страны ОПЕК+ 2 апреля объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. На встрече 4 июня в Вене эти страны продлили ограничения до конца 2024 года. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с. Среди стран ОПЕК о добровольном сокращении объявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Алжир.

В мае Саудовская Аравия снизила производство на 519 тыс. б/с, что немного выше заявленного королевством добровольного сокращения (500 тыс. б/с). ОАЭ сократили добычу на 140 тыс. б/с (объявленное сокращение - 144 тыс. б/ с), Алжир - на 36 тыс. б/с вместо планируемых 48 тыс. б/с, Кувейт - на 95 тыс. б/с (заявленное снижение - 148 тыс. б/ с). При этом Ирак в мае нарастил добычу 22 тыс. б/с, хотя заявлял о снижении на 211 тыс. б/с.

Кроме добровольных сокращений, страны ОПЕК+, согласно плану, с ноября 2022 года должны были уменьшить добычу нефти на 2 млн б/с от августовского уровня. Так, 10 стран ОПЕК, в соответствии с договоренностью, должны были сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. В мае реальный объем добычи странами ОПЕК, входящими в сделку, составил 23,482 млн б/с, что на 1,934 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В мае добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 9 тыс. б/с, до 735 тыс. б/с, в Ливии - на 8 тыс. б/с, до 1,169 млн б/с, а Иран нарастил добычу на 61 тыс. б/с, до 2,679 млн б/с. В целом, все 13 стран ОПЕК в мае сократили производство нефти на 464 тыс. б/с, до 28,065 млн б/с.