Мишустин потребовал следить за выполнением решений ЕАЭС и СНГ

Премьер-министр РФ заверил, что Россия будет делать все для развития взаимодействия с дружественными странами

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства контролировать выполнение договоренностей, достигнутых на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ на прошлой неделе в Сочи. Он заверил, что Россия будет делать все для развития взаимодействия с дружественными странами.

"Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами, нужно их всячески поддерживать. Уверен, вместе мы справимся со всеми возникающими вызовами", - заявил Мишустин на заседании кабинета министров. Он подчеркнул, что "идеи и предложения, высказанные на сочинских мероприятиях, должны быть тщательно изучены и учтены в работе, договоренности обязательно реализованы". Премьер-министр поручил вице-премьерам и министрам "отслеживать по курируемым направлениям" выполнение договоренностей.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин одной из ключевых задач на 2023 год обозначил расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств. Председатель правительства напомнил, что на прошлой неделе в Сочи прошли несколько мероприятий по линии ЕАЭС и СНГ. Он особо выделил выставку "Евразия - наш общий дом", которая продемонстрировала проекты, раскрывающие общий промышленный потенциал дружественных России стран. "Наши страны настроены на дальнейшую работу сообща, это было мнение всех председателей правительств, все коллеги готовы развивать новые направления для достижения технологического, экономического, финансового суверенитета и для повышения качества жизни граждан", - указал глава российского кабинета министров.

Создание правовой базы

Среди принятых решений он в первую очередь назвал создание правовой базы для свободной торговли услугами и расширения инвестиций в СНГ. По словам Мишустина, подписанное соглашение "формирует дополнительные стимулы для привлечения капиталов, создания рабочих мест, поскольку торговля услугами становится новым драйвером экономического роста".

"Все партнеры по ЕАЭС серьезно заинтересованы в углублении дальнейшей интеграции, и мы вместе продолжим принимать меры для развития нашего сотрудничества, для воплощения в жизнь перспективных инициатив", - отметил Мишустин. На его взгляд, "наиболее интересные возможности открываются в достижении технологической и финансовой независимости, в цифровой сфере, в оптимизации транспортно-логистических цепочек, в климатическом регулировании". "Будем делать все необходимое для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - заверил премьер-министр РФ. По его оценке, "важным шагом стало принятие соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах "пятерки", их обладатели смогут вести трудовую деятельность на территории союза без прохождения излишних бюрократических процедур". "Это создает отличные условия для обмена квалифицированными кадрами для всех стран "пятерки", - считает председатель правительства РФ.