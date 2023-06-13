Крупный производственно-складской комплекс ввели в эксплуатацию в Пушкинском округе

Запуск пятого корпуса позволит создать 100 новых рабочих мест

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пятый корпус производственно-складского комплекса ввели в эксплуатацию в индустриальном парке "Холмогоры" в Пушкинском округе Московской области, объем инвестиций в этот объект составил около 1,5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В индустриальном парке "Холмогоры" завершился второй этап строительства, уже введен в эксплуатацию пятый производственно-складской корпус. Общий объем инвестиций в рамках второй очереди составил более 4 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей были вложены в строительство последнего объекта. Запуск пятого корпуса позволит создать 100 новых рабочих мест. Корпус адаптирован под современную логистическую деятельность", - рассказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона пояснили, что ранее в индустриальном парке в эксплуатацию был введен четвертый корпус II очереди строительства. Помещение полностью арендовал крупнейший ритейлер "Ашан".

Там рассказали, что индустриальный парк "Холмогоры" находится в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Общая площадь производственно-складских корпусов на его территории превышает 290 тыс. кв. м.