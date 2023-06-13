Эксперты: отток долларовых миллионеров из Британии в 2023 году будет больше, чем из России

По данным компании Henley & Partners, причиной этому послужило снижение налоговой и инвестиционной привлекательности страны на фоне Brexit

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Великобританию в 2023 году покинет больше долларовых миллионеров, чем Россию. С таким прогнозом в своем новом докладе выступила во вторник британская компания Henley & Partners, оказывающая услуги релокации и получения гражданства за инвестиции в разных странах.

В июне прошлого года компания сообщала, что в 2022 году Россию может покинуть 15 тыс. человек с состоянием более $1 млн. Однако в результате, согласно подсчетам Henley & Partners, этот показатель составил только 8,5 тыс. человек, а в 2023 году он упадет еще почти в три раза, составив 3 тыс. человек. При этом из Великобритании в связи со снижением налоговой и инвестиционной привлекательности страны на фоне Brexit уедут 3,2 тыс. долларовых миллионеров - вдвое больше, чем годом ранее. Более масштабным будет только отток из Китая (13,5 тыс. человек против 10,8 тыс. годом ранее) и Индии (сокращение оттока с 7,5 тыс. до 6,5 тыс. человек).

Наиболее привлекательными для миллионеров остаются Австралия (приток в 3,8 тыс. человек в 2022 и ожидаемый приток в 5,2 тыс. в 2023 году), Объединенные Арабские Эмираты (приток в размере 5,2 тыс. в 2022 году и 4,5 тыс. в 2023 году соответственно), Сингапур (на 2,9 тыс. и 3,2 тыс. больше) и США (на 1,5 тыс. и 2,1 тыс. больше).