ЦБ не выявил признаков манипулирования после взлета акций II и III эшелонов в начале года

При этом в 2023 году отмечался рост доли торгов акциями первого эшелона

ТАСС, 13 июня. Проведенный Банком России анализ торгового поведения розничных инвесторов, способствовавшего значительной волатильности акций второго и третьего эшелонов в конце 2022 - начале 2023 года, не выявил свидетельств скоординированных действий инвесторов, а также наличия счетов с аномально хорошими финансовыми результатами. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте регулятора.

При этом в 2023 году отмечался рост доли торгов акциями первого эшелона - с 81,7% до 90,5%, тогда как доля торгов акциями второго и третьего эшелонов снизилась - с 18,3% до 9,5%.

"С учетом тенденции на снижение ликвидности акций второго и третьего эшелонов Банк России продолжит внимательно исследовать любые значительные колебания их цен и выявлять лиц, которые могут использовать текущие особенности финансового рынка для недобросовестных практик", - пояснили в ЦБ.

С начала 2023 года на российском фондовом рынке отдельные акции второго и третьего эшелона продемонстрировали взлет без значимых новостей. К примеру, бумаги угледобытчика "Белон" за январь - март этого года показывали рост более, чем на 160%, строительной компании "Мостотрест" - более, чем на 175%, Ашинского металлургического завода - на 260%. Под взрывной рост попали также попали акции шоколадной фабрики "Красный Октябрь" и других.