Турбизнес предложил ввести невозвратные тарифы на проживание в российских отелях

По мнению Российского союза туриндустрии, ведение невозвратного тарифа для гостиниц позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Представители туристического бизнеса РФ предложили ввести невозвратные тарифы на проживание в российских отелях. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Рабочие группы, которые действуют в рамках стратегической сессии правительства по изменению подходов к управлению туристической отраслью для реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", предлагают сейчас целый набор актуальных мер. Некоторые из них, наиболее эффективные, были озвучены на встрече министра экономического развития Максима Решетникова с представителями турбизнеса на форуме "Путешествуй!". Это, в частности, невозвратные тарифы для гостиниц", - говорится в сообщении.

По мнению РСТ, ведение невозвратного тарифа для гостиниц - одна из наиболее насущных мер стимулирования развития туризма в стране. Она позволит снизить стоимость размещения в российских отелях на 20-30%. Как рассказал президент РСТ, генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский, де-факто такой тариф в стране уже существует - в пиковые даты отельеры официально применяют его по отношению к туроператорам.

"Теперь эти правила надо узаконить и с точки зрения работы с потребителем. Эффективность этой меры уже доказана на опыте авиа- и железнодорожных перевозок. Законодательное закрепление невозвратных тарифов позволит гостиницам сделать ценообразование более гибким. При этом условия применения невозвратных тарифов должны распространяться и на туроператоров", - подчеркнул Уманский.

Руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин отметил, что по невозвратным тарифам могут загружаться не менее 30% городских и 45% курортных отелей.