Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Нововведения могут коснуться организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для данного налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов.

При этом, в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога, по сути, может быть равен величине, исчисленной по ставке 5 процентов, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывают в кабмине. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года. Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Кто не будет платить налог

Законопроектом также предусматривается несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранные организации, начавшие осуществлять свою деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Как пояснил ранее министр финансов Антон Силуанов, для этих компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступает в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

"Принятие и реализация Федерального закона "О налоге на сверхприбыль" приведет к поступлению дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 300 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Одновременно правительство внесло в Госдуму сопутствующие поправки в Налоговый кодекс - они разработаны для создания упрощенного порядка установления разовых налогов, в частности, налога на сверхприбыль, указано в пояснительной записке.