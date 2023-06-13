Реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 3,1%

При этом курс рубля к евро увеличился на 2,9% к апрелю, с начала года снизился на 19,5%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2023 года вырос на 3,1% по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные Банка России.

В январе - мае реальный эффективный курс рубля снизился на 18%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,3% по сравнению с апрелем, а с начала года снизился на 17,5%. При этом курс рубля к евро увеличился на 2,9% к апрелю, с начала года снизился на 19,5%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.