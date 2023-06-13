Кабмин внес в Госдуму отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год

Доходы бюджета составили 27,824 трлн рублей, расходы - 31,118 трлн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2022 год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, доходы бюджета за 2022 год составили 27,824 трлн рублей, расходы - 31,118 трлн рублей, дефицит федерального бюджета составил 3,294 трлн рублей.

Документ также включает в себя распределение расходов федерального бюджета за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов и источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Отчет об исполнении федерального бюджета принимается Госдумой в одном чтении.