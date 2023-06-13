Индексы Мосбиржи и РТС во вторник торговались разнонаправленно

Курс доллара вырос до 84,3 рубля, евро - до 90,93 рубля, юань - до 11,73 рубля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник рос, рубль при этом снижался. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,82%, до 2 757,28 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,16%, до 1 030,64 пункта. Курс доллара вырос на 1,66%, до 84,3 рубля, евро - на 1,96%, до 90,93 рубля, юань - на 0,17%, до 11,73 рубля.

"На биржевых котировках сказался как отложенный спрос с минувшей пятницы, когда инвесторы не спешили с торговыми действиями перед длинными выходными, так и заметное ослабление рубля, сыгравшее на руку бумагам экспортеров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Поддержал общее движение позитивный общий рыночный фон. Темпы потребительских цен в США в мае снизились до 4% с 4,9% в апреле. Аналитики прогнозировали сокращение ИПЦ до 4,1%. Мировые площадки отреагировали сдержанным ростом на выход статистики, констатировал эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии без очевидных фундаментальных причин показывали расписки Fix Price (+5,71%), котировки ММК (+3,97%), бумаги "Полиметалла" (+3,86%), акции "Роснефти" (+3,4%), котировки НЛМК (+3,36%), бумаги "Лукойла" (+3,26%), расписки "Русагро" (+3,19%).

"Акции "Полиметалла" во вторник восстанавливались после слабости предыдущих сессий, отступая от минимума с марта текущего года. Цены на золото при этом, несмотря на ослабление инфляции в США и грядущую паузу в повышении процентных ставок ФРС, оставались под нисходящим давлением, около отметки $1 960 за унцию", - рассказала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Роснефть" во вторник получила дополнительную поддержку от сообщений о подготовке соглашения с Кубой по поставке в страну 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Расписки "Русагро" в июне пытаются развить рост, несмотря на отказ от дивидендов за 2022 год. "Не исключено, что интерес к компании поддерживается ожиданиями новостей о редомициляции. Кроме того, менеджмент компании ранее сообщал о приоритете восстановления прав инвесторов и получение дивидендов, о решении по которым может быть объявлено в ближайшие месяцы", - сказала эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные акции "Транснефти" (-4,02%), расписки Headhunter (-3,92%), котировки Qiwi (-1,6%), бумаги VK (-1,07%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,13%).

"Совет директоров "Транснефти" во вторник должен принять решение по дивидендам за 2022 год, которого к закрытию основных торгов не поступило. Расписки Headhunter оказались под давлением на новостях о делистинге с Nasdaq", - пояснила Кожухова.

Прогноз на завтра

Ключевым событием среды будет заседание ФРС. "Результаты станут известны завтра в 21:00 по Москве. В преддверии заседания часть инвесторов может занять выжидательную позицию. На текущий момент данные инструмента FedWatch Tool указывают на более чем 90% вероятность того, что американский регулятор завтра оставит ставки без изменений. Это способно отодвинуть индекс доллара еще дальше от локальных вершин, что в числе прочего может придать сил росту сырьевых цен и улучшению общего риск-аппетита", - полагает Бахтин.

Также в середине недели выйдут ежемесячный отчет МЭА и недельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Картину американской инфляции дополнит оценка темпа рост цен производителей (PPI) в мае. Из статистики еврозоны будет опубликован объем промышленного производства в апреле.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 14 июня - 2 700 - 2 800 п., по курсу доллара - 82-85 рубля.