Кабмин разрешил поставки с "Ямал СПГ" бывшей Gazprom Marketing & Trading до 2025 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило поставки сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в адрес компании Sefe Marketing & Trading Singapore (бывшая Gazprom Marketing & Trading Singapore) до конца 2024 года. Соответствующее распоряжение 10 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Разрешить совершение действий, в отношении которых пунктом 2 указа президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и постановлением правительства РФ <...> установлен запрет и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte сжиженного природного газа в пользу Sefe Marketing & Trading Singapore (предыдущее наименование Gazprom Marketing & Trading Singapore). Настоящее распоряжение действует до 31 декабря 2024 г.", - говорится в документе.

"Ямал СПГ" в 2015 году подписал долгосрочный контракт на поставку Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore 2,9 млн тонн сжиженного природного газа в год с проекта "Ямал СПГ". Период действия соглашения - более 20 лет. СПГ планировалось поставлять на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию.

"Ямал СПГ" - второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, он реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал. Его акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд шелкового пути (9,9%).