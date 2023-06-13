Квоту России на добычу нефти в 2024 году в рамках сделки ОПЕК + повысили до 9,949 млн б/с

По данным ОПЕК, РФ сократила добычу в мае на 416 тыс. б/с к февралю

ТАСС, 13 июня. Квота России на добычу нефти в 2024 году в рамках сделки ОПЕК+ повышена с 9,828 млн баррелей в сутки (б/с) до 9,949 млн б/с на основе последних данных, предоставленных независимыми источниками. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ОПЕК.

Изначально на встрече ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, квота России на 2024 год была определена на уровне 9,828 млн б/с. Однако в итоговом коммюнике отмечалось, что этот уровень может быть пересмотрен в течение июня, поскольку Россия работает с независимыми источниками для определения объема добычи.

Таким образом, на основе данных независимых источников был пересмотрен уровень добычи нефти Россией в феврале 2023 года, который и стал обновленной квотой страны на 2024 год по сделке ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на встрече 4 июня договорились о параметрах добычи нефти до конца 2024 года. Изначально сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчетам ТАСС, могло составить 1,393 млн б/с. С учетом новой квоты России снижение добычи с 2024 года теперь составит 1,272 млн б/с.

В аппарате вице-премьера правительства России Александра Новака также уточняли ТАСС, что квота, согласованная на встрече ОПЕК+, не учитывает добровольное сокращение добычи нефти Россией в объеме 500 тыс. б/с до конца 2024 года. Таким образом, если отсчитывать это сокращение от новой квоты, Россия будет добывать в следующем году 9,449 млн б/с.

Уровень добычи в мае

Как отмечается в сообщении, добыча нефти России, согласно данным независимых источников, в мае находилась на уровне 9,533 млн баррелей в сутки (б/с), что на 416 тыс. б/с ниже, чем в феврале 2023 года.

"Стоит отметить, что добыча нефти России в мае 2023 года составила 9,533 млн б/с, что на 0,416 млн б/с ниже, чем в феврале 2023 года, согласно данным независимых источников", - указывается в сообщении.