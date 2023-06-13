Инвесторы вложили более 8 млрд рублей в проекты "зеленой" энергетики в Саратовской области

Заинтересованность инвесторов в реализации таких проектов растет

САРАТОВ, 13 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты в сфере "зеленой" энергетики в Саратовской области с 2017 по 2023 год составил более 8 млрд рублей. Заинтересованность инвесторов в реализации таких проектов растет, сообщил ТАСС министр инвестиционной политики области Александр Марченко.

"Общая сумма инвестиций в проекты в сфере "зеленой" энергетики за 6 лет превысила 8 млрд рублей, на объектах создано более 50 рабочих мест. Инвесторам в сфере альтернативной энергетики интересно и выгодно выходить на оптовый рынок, на уровень Российской Федерации. Выгодность просчитывается изначально, все больше компаний выбирают для реализации своих проектов Саратовскую область. У нас очень хорошие показатели по солнцу, по ветру - мы одни из лучших в России", - сказал собеседник агентства.

Инвестпроекты

Марченко напомнил, что активная реализация проектов в сфере "зеленой" энергетики в Саратовской области началась в 2017 году. Тогда группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию первые в регионе объекты солнечной генерации: Пугачевскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 15 МВт и первую очередь Орлов-Гайской солнечной электростанции мощностью 5 МВт. В 2020 году число СЭС на территории области достигло четырех. После этого велись работы по строительству новых очередей уже имеющихся станций и увеличению их мощностей.

"В 2022 году суммарная мощность солнечной генерации в регионе перешагнула рубеж в 100 МВт. В этом году стартует строительство солнечной электростанции суммарной мощностью 72 МВт в Александрово-Гайском районе, она станет одной из мощнейших в регионе", - сказал министр.

Кроме того, сейчас компания "Десятый ветропарк ФРВ" реализует проект по строительству ветропарка мощностью около 190 МВт в Красноармейском районе. Завершить работы планируется в 2025 году. Как отметил глава ведомства, также ведутся переговоры о реализации новых проектов в регионе.

По словам Марченко, власти Саратовской области оказывают активную поддержку инвесторам. В частности, подбирают им площадку, помогают с подключением к сетям и со строительством подъездов. Кроме того, с компаниями прорабатывается возможность предоставления действующих в области налоговых льгот и преференций.

"Зеленая" энергетика - сектор энергетики, использующий возобновляемые источники энергии. Ее получают из природных ресурсов, которые пополняются естественным путем. Наиболее популярными источниками являются ветер, солнце и вода.