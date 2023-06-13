"Технополис Москва" возглавил рейтинг индустриальных парков и ОЭЗ России

Столичная ОЭЗ стала лучшей среди 26 особых экономических зон и 100 индустриальных парков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" заняла лидирующую позицию в рейтинге особых экономических зон и индустриальных парков, который формирует аналитический центр "Эксперт". Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"ОЭЗ "Технополис Москва" третий раз подряд возглавила рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон России. По итогам 2022 года столичная ОЭЗ стала лучшей среди 126 площадок - 26 особых экономических зон и 100 индустриальных парков", - написал он.

Мэр столицы отметил, что на сегодняшний день в ОЭЗ работают больше 200 предприятий. Около 90 из них - в статусе резидента. Предприятия выпускают лекарства, программные продукты, микросхемы и другую важную для страны продукцию. "Компании ежегодно увеличивают объемы производства. В прошлом году рост был связан с расширением рынка сбыта и составил 61,1%", - подчеркнул Собянин, заметив, что с момента основания ОЭЗ бизнес инвестировал в свои предприятия больше 125 млрд рублей.