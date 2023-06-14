Каждый третий опрошенный россиянин готов пересесть на автомобиль с пробегом

На такой шаг чаще всего решаются жители Новосибирска, Челябинска и Перми

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Каждый третий из опрошенных россиян согласен пересесть на подержанный автомобиль, говорится в совместном исследовании группы "Ренессанс страхование" и сервиса онлайн-проверки автомобилей "Автотека" (проект "Авито"). В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.

"Каждый второй россиянин (46%) планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов (32%) готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом. Чаще всего на такой шаг решаются жители Новосибирска (38%), Челябинска (37%) и Перми (35%)", - отмечается в исследовании.

При выборе подержанного автомобиля 23% опрошенных готовы смириться с долгим ожиданием запчастей, 21% - закрыть глаза на цену автомобиля, а пятая часть респондентов согласна переплатить даже за бренд авто. Смириться с высокой стоимостью запчастей и возможными проблемами с ремонтом готовы только 14% и 13% респондентов соответственно. Кроме того, для 72% опрошенных россиян (из которых 83% - люди в возрасте старше 65 лет) особо важно наличие гарантии на автомобиль.

Согласно результатам исследования, "самым большим авторитетом у российских автолюбителей пользуются японские бренды (55%)". Чаще всего автомобили из Японии предпочитают в таких городах, как Новосибирск (79%) и Омск (69%).

На втором месте по популярности находятся немецкие машины (42%) - они особенно востребованы у жителей Казани (58%). Тройку лидеров замыкают корейские автомобили (27%), большинство любителей которых проживает в Екатеринбурге (44%).

"По статистике группы "Ренессанс страхование", только в начале 2023 года спрос на покупку страхования продленной гарантии на автомобиль вырос в 8 раз. Вероятно, такой быстрый рост спроса объясняется в том числе тем, что на рынок авто с пробегом вышли те покупатели, которые ранее приобретали исключительно новые автомобили. Теперь из-за снижения предложения они вынуждены рассматривать сегмент авто с пробегом", - прокомментировал вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Кожевников, чьи слова приводятся в сообщении.