ВТБ до конца года планирует перевести все банкоматы на российское ПО

По словам заместителя президента - председателя правления банка Анатолия Печатникова, сейчас 70% устройств самообслуживания работают на отечественном мультивендорном программном обеспечении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. ВТБ до конца 2023 года планирует перевести все свои банкоматы на российское программное обеспечение. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"ВТБ продолжает масштабный проект по импортозамещению в банкоматной сети. Сегодня уже 70% устройств самообслуживания банка переведены на отечественное мультивендорное программное обеспечение. Полный переход всех банкоматов завершится до конца 2023 года", - сказал банкир.

По его словам, отечественное ПО, которое использует для банкоматов ВТБ, зарегистрировано в Минкомсвязи. "Оно [программное обеспечение] отличается значительной функциональностью при разработке, тестировании и внедрении новых решений, снижает потенциальное число сбоев в их работе. Наша основная задача - обеспечить привычно легкий и удобный сервис для клиентов, чтобы любые технологические изменения прошли для них максимально незаметно", - добавил Печатников. Он также отметил, что ВТБ постоянно обновляет парк банкоматов, тестируя новые модели, произведенные как в России, так и в дружественных странах, например в Китае. Ранее заместитель президента - председателя правления банка Вадим Кулик говорил, что группа ВТБ в этом году обновит каждый пятый банкомат.

В конце апреля ВТБ сообщил, что первым из российских банков начал эксплуатировать в пилотном режиме отечественные банкоматы с функцией рециркуляции наличных. Новые устройства работают в пяти точках, расположенных в столичном регионе, и адаптированы к работе с новыми купюрами Банка России, уточняли в кредитной организации.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.