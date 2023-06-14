В диджитал-марафоне центра "Моспром" приняли участие 16 столичных экспортеров

После обучения каждое предприятие получило индивидуальную консультацию от экспертов марафона, во время которой проанализировали стратегию и готовность выхода на зарубежные рынки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Шестнадцать столичных компаний-экспортеров приняли участие в обучающем марафоне центра "Моспром" по диджитал-маркетингу и SEO-продвижению. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Центр "Моспром" провел обучающий марафон для повышения компетенций столичных промышленных компаний в сфере диджитал-маркетинга и SEO-продвижения. <...> В диджитал-марафоне приняли участие 16 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, главная цель марафона - помочь московским промышленным компаниям усилить позиционирование их продукции на внешних рынках. Помимо теоретической части, представителям компаний предстояло выполнить пять практических заданий. После завершения обучения каждое предприятие получило индивидуальную консультацию от экспертов марафона, во время которой подвели итоги прохождения обучения, проанализировали стратегию и готовность выхода на зарубежные рынки.

"Программа содержала шесть обучающих модулей с практическими занятиями и индивидуальными консультациями специалистов. Это дало компаниям, прошедшим обучение, возможность повысить экспертизу сотрудников, занятых в развитии внешнеэкономической деятельности, а также получить универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами", - заявил Овчинский, чьи слова привела пресс-служба.

В департаменте напомнили, что центр "Моспром" занимается индивидуальной поддержкой столичных экспортеров. Его специалисты изучают целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие в международных выставках и бизнес-миссиях.